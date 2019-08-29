РИАМО - 29 авг. В День знаний в Москве и Подмосковье ожидается теплая погода, но могут пройти небольшие дожди, на выходных воздух прогреется до 22-25 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В пятницу и субботу преимущественно солнечно без существенных осадков. Днем в эти дни будет до 22-24 градусов. 1 сентября пройдут небольшие дожди, но будет так же тепло - 23-25 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 2-3 сентября будет без осадков, температура воздуха сохранится в районе 23-25 градусов. В целом первая неделя осени будет менее теплой, чем последняя неделя лета.

«Первая неделя сентября будет менее теплой, более дождливой. Пройдут небольшие дожди, температура 17-22 градуса. В целом осень обещает быть теплее обычного. Количество осадков будет близко к норме, может, чуть ниже», - добавил собеседник агентства.