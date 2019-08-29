РИАМО - 29 авг. В некоторых СНТ Подмосковья региональным операторам приходится работать в минус, так как оплачивается меньше мусора, чем им приходится вывозить, но эта проблема решается, жалоб стало меньше, сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Он рассказал, что за вывоз отходов дачников платит садоводческое товарищество. В платеж включен сезонный понижающий коэффициент, так как многие живут на дачах летом. Каждый член СНТ ежемесячно платит за вывоз мусора не более 70 рублей.

«Но вот в том же Дмитровском округе <…> дачных товариществ больше, чем в половине регионов Центрального федерального округа. И есть среди них такие, в которых дачники живут круглый год. И все равно платят по 70 рублей. Мы предлагаем таким СНТ заключать договоры на вывоз мусора по фактическому потреблению», — сказал Хромушин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что некоторые председатели СНТ не соглашаются на такой шаг, поэтому возникает большая разница между фактической оплатой дачников и тем, сколько мусора они образуют. Региональные операторы работают в убыток, так как вывозят больше мусора, чем оплачивается.

Хромушин отметил, что также у тех, кто живет в частном секторе осенью и весной, образуется крупногабаритный мусор из-за того, что они проводят ремонт, наводят порядок в доме и на участке, делают другие работы. Вывоз крупногабаритного мусора не включен в тарифы ни для СНТ, ни для ИЖС, чтобы не увеличивать плату.

«Мы посчитали так: дважды в год граждане смогут за отдельную плату заказать спецконтейнер и вывести весь крупногабаритный мусор сразу со всего поселка или дачного товарищества. Так вот, сегодня так поступают единицы. А остальные нанимают нелегальных возчиков, готовых забрать мусор за копейки, или сами вывозят его на обочины или контейнерные площадки многоквартирных домов», — пояснил министр.

По его словам, эти отходы также приходится вывозить региональным операторам себе в убыток.

Министр подчеркнул, что решение для этой проблемы – ручная настройка системы: вести диалог с председателями СНТ, пытаться убеждать их, наказывать финансово, если из-за мусора с СНТ появилась стихийная свалка.

«Дачный сезон еще не закончился. Не скажу, что мы сумели дойти с каждым председателем СНТ до конкретной договоренности. Но самый пик жалоб на мусор, считаю, прошел. В мае, когда начали съезжаться дачники, мы регистрировали 9,5 тысяч жалоб еженедельно. Сейчас - 1,3 тысячи. Как видим, проблема решается», — отметил Хромушин.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. Предполагается, что новый экологический стандарт и раздельный сбор отходов позволят снизить долю закапываемых на полигонах Московской области отходов с 91% в 2018 году до 16% к 2030 году.

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