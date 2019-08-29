РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В подмосковном Подольске депутаты и представители администрации горокруга проверили ход установки новой детской площадки на улице Свердлова, недостатков не выявили, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутаты и представители власти проинспектировали установку новой детской площадки возле многоквартирных домов №№50 и 50А на улице Свердлова и обсудили с жителями вопросы благоустройства. Во встрече приняли участие депутат горсовета, член фракции «Единая Россия» Алексей Батин, депутат Мособлдумы Павел Максимович, начальник отдела благоустройства администрации Владимир Полинский, сотрудники профильного комитета, представителями подрядной организации.

«Новая площадка соответствует современным стандартам надежности и качества элементов, а главное – безопасности. Здесь есть все необходимое для интересного и полезного времяпровождения маленьких горожан: игровой городок, качели, карусель, песочница, горки, зона для занятия воркаутом. Основание площадки оборудовано специальным травмобезопасным, ударопоглощающим покрытием. Участники дали положительную оценку проводимым работам», – говорится в сообщении.

Представители администрации рассказали жителям о запланированных мероприятиях на прилегающей территории, дали необходимые разъяснения и приняли в работу озвученные пожелания жителей. В рамках реализации муниципальной программы во дворах округа устанавливают новые детские игровые и спортивные комплексы, расширяют парковочные карманы, устанавливают лавочки, производится ямочный ремонт.