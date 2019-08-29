РИАМО - 29 авг. Специалисты Минпотребрынка Подмосковья подсчитали, какую сумму нужно потратить родителям, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, так, рюкзак для школьника можно приобрести по цене от 950 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Тема расходов на сборы ребенка в школу представляет собой особый интерес для целого сегмента рынка. Прежде всего, для сектора розничной торговли. Из года в год у покупателей большая часть бюджета уходит на одежду: школьную форму, спортивную форму, обувь, а также на школьные принадлежности: канцелярские товары, книги, рюкзаки, мешок для сменной обуви», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Школьная форма и спортивный костюм обойдутся в этом году жителям Подмосковья в среднем в 4,9 тысячи рублей на одного мальчика. Для мальчика в стоимость включены: рубашка – 500 рублей; брюки – 900 рублей; джемпер – 600 рублей, ботинки — 1,2 тысячи рублей; носки (четыре пары) – 250 руб.; спортивный костюм (футболка и шорты) – 450 рублей; кроссовки — 1 тысяча рублей.

Собрать в школу девочку в среднем можно за 4,8 тысячи рублей. Сюда включены: стоимость блузки – 600 рублей; джемпера – 550 рублей; юбки – 750 рублей; туфель – 1,1 тысяча рублей; колготок (по две пары) – 350 рублей; спортивного костюма (леггинсы и футболка) – 450 рублей; кроссовок – 1 тысяча рублей.

Еще одна статья расходов родителей – покупка канцелярских принадлежностей: тетради, ручки, набор для творчества (альбом, кисточки, краски), пенал, линейки, ластик, простые и цветные карандаши, дневник. Приобретение такого набора обойдется родителям в среднем в 1,2 тысячи рублей.

Рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от 950 рублей, мешок для сменной обуви – от 250 рублей.

«Наиболее выгодное время для покупок - конец июля, начало августа – когда спрос значительно отстает от предложения. Но даже те, кто затянул с подготовкой к школе, в конце августа - начале сентября смогут спокойно приобрести все необходимое из-за разнообразия торговых форматов: сетевая торговля, школьные базары, ярмарки, онлайн-торговля. Дефицита не возникает», – заключил Посаженников.

Как морально подготовиться к школе: советы психологов для детей и родителей>>