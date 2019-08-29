РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одном из строений на улице Кирова в Подольске, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В четверг, 29 августа, в 2:44 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Подольск, улица Кирова, дом №38. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в 3:58», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 19 человек.