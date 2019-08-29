РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. В подмосковном Подольске на встрече с депутатами жители высказали недовольство отключением горячей воды в домах на улице Трубной, им обещали вернуть воду 31 августа, сообщается в группе «Совет депутатов городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске на улице Трубной у домов №№21 и 28 состоялась встреча с жителями по вопросу отключения горячей воды. В ней приняли участие депутаты совета депутатов Подольска, члены фракции «Единая Россия» Алексей Батин и Андрей Жердев, директор МУП горокруга Подольск «ДЕЗ» Александр Мусияченко.

«В ходе встречи около 100 жителей домов №№21 и 28 на улице Трубной высказали крайнее возмущение ситуацией с отключением горячей воды, так как оплата в управляющую компанию производится своевременно. Мусияченко разъяснил жителям суть проблемы, ответил на вопросы и заверил, что горячая вода будет включена 31 августа», – говорится в сообщении.

Депутаты взяли проблему на контроль.