РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 авг. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик приступил к ремонту дорожного покрытия на улице Парковая, всего в ходе работ будет уложено 1 тысяча квадратных метров асфальта, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на улице Парковой начались подготовительные работы для ремонта дорожного покрытия. В частности, 28 августа подрядная организация приступила к работам по обустройству водопропускных труб», – говорится в сообщении.

На будущей неделе начнутся работы по устройству основания из щебня и укладке асфальтового покрытия, всего же будет уложено 1 тысяча квадратных метров нового покрытия.