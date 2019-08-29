РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 авг. Детей, проживающих в жилом комплексе «Томилино 2018» Люберец, будут организованно возить в школу со 2 сентября, сообщила начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

Ранее жительница городского округа написала под постом главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram и спросила, будет ли организована перевозка детей из жилого комплекса «Томилино 2018» в школу №9.

«Перевозка будет осуществляться со 2 сентября. Время и место посадки детей будет доведено до родителей до 30 августа», – ответила Бунтина в комментариях под постом.

По ее словам, сопровождать детей будет педагог школы №9.