РИАМО – 29 авг. Размер неучтенной экономики России в 2017 году составил 11,7 триллиона рублей, что соответствует 12,7% ВВП, сообщает РБК.

Самая крупная доля теневого и неформального производства находится в сфере недвижимости, сельском хозяйстве, торговле и строительстве. В 2016 году размер теневой экономики составил 11,4 триллиона рублей (13,2% ВВП), в 2015-м – 11 триллионов рублей (13,2% ВВП), в 2014-м – 10,9 триллиона рублей (13,9% ВВП).

«Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снижается, но практически не уменьшаются ее абсолютные объемы в рыночных ценах», – отметил директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко.

По его словам, россияне остаются в неформальной экономике, потому что стремятся избежать избыточного государственного регулирования и высоких налогов. Но, главное, в официальном секторе нет предложений работы с высокой оплатой труда, поэтому люди ищут возможность заработка в неформальной деятельности.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, большой теневой сектор в России является следствием отсутствия стабильного законодательства в сфере экономики, в частности налогов и обязательных платежей.

Теневая экономика проникает в те сферы деятельности, в которых в силу естественных причин затруднен контроль за операционной либо финансовой деятельностью. При этом значительная доля россиян продолжает заниматься неформальным производством в сельском хозяйстве и рыболовстве.

«В Западной Европе, Соединенных Штатах никому не придет в голову выращивать картошку для себя, поскольку это экономически необоснованно: ее можно купить в магазине, а деньги надо зарабатывать в другом месте. А в России все сельское население, половина городских жителей выращивают для себя продукты питания», – отметил Пономаренко.

В строительстве неофициально используется труд мигрантов, что объясняет высокую долю теневых операций в этом секторе, а в сфере торговли и ремонта распространены незарегистрированные производства, например, автомастерские и шиномонтаж, добавил эксперт.

На конец 2018 года в теневом секторе оказались заняты около 14 миллионов человек – почти пятая часть всего трудоустроенного населения страны. Зарплаты в конвертах и на неофициальной работе сформировали скрытый фонд оплаты труда в более 13 триллионов рублей.