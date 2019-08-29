РИАМО - 29 авг. Накануне нового учебного года завершились работы по созданию сквозного проезда с Аллеи Витте к школе №1994, расположенной на юго-западе Москвы в районе Южное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

В префектуру ТиНАО ранее поступали многочисленные обращения с просьбой обустроить дорогу к образовательному учреждению непосредственно с Аллеи Витте. К этим просьбам присоединились учителя и сотрудники школы, а также родители учащихся.

«Здание школы расположено в жилой зоне и подъезда к ней практически не было. Весь транспорт, включая уборочную технику, проезжал через дворовую территорию расположенного рядом дома. Кроме того, именно там расположена парковочная зона крупного жилого массива, что создавало дополнительные сложности для подъезда к школе», – говорится в сообщении.

В ходе работ обустроен заезд для транспорта площадью 200 квадратных метров. Кроме того, на прилегающей территории разбили порядка 100 квадратных метров газона.

Школа №1994 – одна из популярных школ района. Кроме основных, там работают профильные классы – инженерный, медицинский, кадетский. После организации сквозного проезда добираться туда стало удобнее 500 ученикам и их родителям.