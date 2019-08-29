РИАМО - 29 авг. Если жители заметили нарушения при вывозе мусора с их территории, им нужно направить обращение на портал «Добродел», все жалобы с портала решаются в течение суток, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он рассказал, что в нарушениях зачастую виноваты недобросовестные мусороперевозчики.

«В этом году и объекты вывоза отходов, и их транспортировку мы перевели на стопроцентный учет. Допуск на полигоны для разгрузки мусоровоза - только по электронным талонам, где указано, кто привез мусор, сколько и откуда. И некоторые подрядчики, как ни печально это осознавать, начали заниматься приписками. Берут за деньги «чужие» отходы и пытаются по талонам региональных операторов разместить их на полигонах», — сказал Хромушин в интервью «Российской газете».

Он добавил, что мусороперевозчики иногда хотят получить от оператора деньги за работу, которую вообще не делали, – вывозят мусор со 100 контейнерных площадок, а отчитываются, что вывезли с 200.

«Это принципиально конфликтные ситуации, с которыми мы работаем. От самых хитроумных подрядчиков в течение первого полугодия избавились, но периодически подобные случаи еще возникают. Каждую разбираем в ручном режиме, анализируем, откуда берется мусор и есть ли приписки», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что с июня по подтвержденному объему вывоза задолженностей перед возчиками у операторов нет, а есть висящие неподтвержденные объемы прошлых месяцев.

«Жителям нужно заявлять о таких случаях (если не вывозят мусор – ред.), самый быстрый способ - направить обращение на портал «Добродел». С региональными операторами есть договоренность: все жалобы с «Добродела» по нарушению графика вывоза отходов решаются ими в течение суток», — отметил Хромушин.

Раздельный сбор мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. В регионе он основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на сухие и органические. Соответственно контейнерные площадки оборудуют синими и серыми баками. Содержимое этих контейнеров вывозят разные мусоровозы, их сортируют на разных линиях, что позволяет снизить объем вывозимых на полигоны непригодных для переработки отходов и увеличить объем материалов, которые возвращаются в экономику.