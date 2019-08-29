РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 29 авг. В четверг на детской площадке в микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников пройдет очередной День добрососедства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

19 августа День добрососедства впервые прошел в Котельниках. Его уже провели в микрорайоне Силикат. Теперь праздник проходит в различных дворах города.

«Приглашаем жителей на День добрососедства, который пройдет 29 августа на детской площадке домов №№29, 30, 31 микрорайона Ковровый. Начало в 18:30», – говорится в сообщении.

На празднике пройдет награждение в номинации «Лучший дворик – 2019». Также все желающие смогут продегустировать соленья и варенья. Для детей и взрослых проведут интерактивную анимационную программу, а также состоится концерт. В рамках кроссбукинга можно будет обменяться книгами.

Жители города могут взять на праздник макулатуру, ненужную одежду, пластик, батарейки. Их можно будет обменять на цветы или их семена для посадки во дворе. Кроме того, можно будет передать школьные принадлежности нуждающимся детям.