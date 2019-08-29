РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 29 авг. В пятницу в нескольких населенных пунктах Домодедова отключили электроэнергию в связи с проведением плановых работ, света не будет до 17:00, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по демонтажу проводов с 9:00 до 17:00 (29 августа - ред.) ожидается нарушение электроснабжения в следующих населенных пунктах: микрорайон Востряково, улица Заборье, дома №№16-112 (четные); улица Весенняя», – говорится в сообщении.

Также из-за работ по монтажу провода ожидается нарушение электроснабжения на улица Зеленая в деревне Чурилково. Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения.