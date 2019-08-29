РИАМО - 29 авг. На территории бывшей промзоны №35 «Воронцово» на юго-западе столицы построят жилье, медицинский и образовательный центры, а также другие объекты социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Общая площадь территории застройки, где ранее располагались мощности ПАО «Автокомбинат №12», согласно утвержденному проекту планировки, составит более 30 гектаров.

«Речь идет об участке, расположенном в Юго-Западном административном округе. Он ограничен улицами Академика Челомея, Новаторов, Обручева. Помимо жилья здесь появятся центр образования со школой на 450 мест и детским садом на 220 мест, медицинский центр и два бизнес-центра, которые смогут предоставить новые рабочие места для жителей», – отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Кроме того, близ жилой застройки разместится конечная станция наземного городского пассажирского транспорта.

Недалеко от будущего жилого массива сейчас строится храмовый комплекс Преображения Господня в Старом Беляеве. В перспективе здесь также появится спортивный клуб с бассейном и объект общественного питания.