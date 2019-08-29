РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 авг. Директора техникума из Королева Ираиду Ласкину наградили знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, сообщается на странице техникума в Instagram.

В Доме правительства Московской области прошел форум педагогов Подмосковья. В мероприятии приняли участие руководители подмосковных школ и вузов, профессора, преподаватели. В программу форума были включены: работа на прикладных площадках, практические занятия, панельные дискуссии, выступления политических деятелей.

«Важным событием стала церемония награждения лучших педагогов Московской области. Так, директор МЦК-Техникума Ираида Анатольевна Ласкина была награждена знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени. Эта награда – это достойное признание добросовестного труда и вклада в образование Подмосковья», – говорится в сообщении.