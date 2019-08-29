РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 авг. В подмосковном Королеве открыли новую детскую игровую площадку, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Детскую площадку во дворе домов №№31, 33А и 35 на проспекте Космонавтов установили по поручению президента РФ. Жители ранее обратились на прямую линию президента с просьбой установить детскую площадку.

«Благодарен строителям, которые в короткие сроки и качественно выполнили поручение, данное президентом и губернатором, по благоустройству двора. Теперь у жителей окрестных домов появилась новая комфортная зона для отдыха», – сказал глава города Александр Ходырев.

Вместе с детьми и родителями глава открыл площадку, после чего горожане угостили чаем и собственноручно испеченными пирогами.