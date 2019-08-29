РИАМО - 29 авг. Девять человек из Подмосковья выиграли в грантовом конкурсе на фестивале «Таврида – АРТ» в Крыму, они получили финансовую поддержку на реализацию своих идей, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«Поздравляю наших ребят! Девять человек от Московской области одержали победу в конкурсе. На фестивале «Таврида – АРТ» прошел грантовый конкурс, в котором приняли участие 500 творцов», — написала Плещева в Instagram.

Она добавила, что в итоге 130 человек со всей страны получили финансовую поддержку на реализацию своих идей.

Фестиваль «Таврида – АРТ» прошел в Крыму с 20 по 26 августа. Это первый фестиваль творческих сообществ в России. На фестивале проводились кастинги, грантовые конкурсы для творческих проектов. Участники знакомились с единомышленниками, обменивались идеями, создавали творческие коллаборации и коллективные арт-манифесты.