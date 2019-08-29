РИАМО - 29 авг. Сайт станции скорой помощи имени А.С. Пучкова теперь доступен на английском и испанском языках, на сайте можно узнать, по какому номеру звонить, что говорить диспетчеру, здесь также есть информация по оказанию первой помощи, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежедневно на пульт станции скорой и неотложной медицинской помощи поступают звонки от иностранных граждан. Число таких звонков за год составляет более семи тысяч. Наши сотрудники имеют большой опыт оказания медицинской помощи иностранным гражданам, в том числе в рамках массовых спортивных мероприятий», — сказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Он добавил, что сотрудники станции повышали уровень знаний английского к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу – 2018. Планируется, что в ближайшем будущем на станции, помимо англоговорящих, будут работать испаноговорящие диспетчеры.

На сайте можно оперативно узнать, по какому номеру звонить и что говорить диспетчеру. Кроме того, на сайте можно найти информацию по оказанию первой помощи, советы по профилактике заболеваний.

«На новом сайте усовершенствована система поиска информации, оптимизирована система обратной связи от пользователей. Мы уважаем и ценим мнение и время москвичей и гостей столицы, поэтому прикладываем все усилия, чтобы обратная связь была оперативной и удобной», — уточнил Плавунов.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова работает уже 100 лет. Это крупнейшая в Европе медицинская организация, в ней работают более 11 тысяч человек. В столице действуют 60 подстанций учреждения, круглосуточно дежурят более тысячи бригад.