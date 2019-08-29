РИАМО - 29 авг. С 4 по 24 сентября в столичных культурных центрах и библиотеках пройдет порядка 450 мероприятий в честь 872-летия Москвы, большая часть событий запланирована на 7 и 8 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Специальные события в честь Дня города подготовили 299 библиотек и 144 культурных центра. Москвичей и туристов ждут познавательные квесты, экскурсии, мастер-классы, лекции, встречи с писателями и многое другое», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Так, в центре культуры и творчества «Нега» 7 сентября пройдет квест «Моя Москва», в ходе которого командам нужно будет собрать карту города. В библиотеке №239 в тот же день организуют киновикторину «Я шагаю по Москве».

Краеведческий мастер-класс «Прочти свой город» пройдет в Доме культуры «Берендей» 8 сентября. В ходе занятия гостям предложат создать макет города будущего в технике коллажа и дать названия его улицам, площадям и скверам. На Арбате рядом с библиотекой «Дом А.Ф. Лосева» стихи прочтут столичные поэты.

День города отметят 7 и 8 сентября. Праздничные мероприятия пройдут на сотнях площадок, центральной станет Тверская улица. В этом году День города посвящен юбилею ВДНХ: четыре тематические площадки будут рассказывать об истории выставочного комплекса.

Жители и гости столицы смогут принять участие в 200 открытых тренировках и спортивных мастер-классах. Занятия могут посетить более 25 тысяч человек.

В честь Дня города также проводятся бесплатные пешеходные экскурсии. Длительность каждой прогулки — от полутора до двух с половиной часов.