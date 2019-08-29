РИАМО - 29 авг. Столичные археологи обнаружили деревянный нательный крест с изображением святого Сергия Радонежского в ходе раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка «Зарядье», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Крест датируется концом XVII — началом XVIII века. На лицевой стороне вырезано распятие, а на оборотной – фигура Сергия Радонежского.

«Деревянные нательные кресты были раньше очень распространены в Москве, но, к сожалению, их редко удается обнаружить при раскопках — дерево плохо сохраняется в грунте. Обычно археологи встречают медные, серебряные, золотые, даже каменные кресты и кресты из перламутра. Найденный недавно артефакт имеет довольно внушительные размеры — почти девять сантиметров в длину», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Он добавил, что крест не обладает большой художественной ценностью, но зато сохранился до наших дней в очень хорошем состоянии.

Крест ремонтировали: на одной из лопастей обнаружили кусочек металлической проволоки, скрепляющей сломанные части. Это означает, что, скорее всего, владелец очень дорожил крестом. Лицевая сторона стерта, вероятно, от продолжительной носки. На оборотной стороне резьба сохранилась в малейших деталях.

Сейчас крест изучают в археологической лаборатории. Эксперты попытаются определить породу дерева, из которой сделан артефакт. После реставрации старинный крест передадут одному из столичных музеев.

Археологи в Москве регулярно находят предметы старины. Например, в августе вблизи Гоголевского бульвара обнаружили около 500 фрагментов печных изразцов XVIII века, следы литейной мастерской недалеко от Сретенки. В Южном Медведкове обнаружили фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.

Всего за 8 лет археологи нашли в столице около 35 тысяч артефактов.