РИАМО - 29 авг. В Раменском округе Подмосковья полицейские выявили участок с дикорастущей коноплей общей площадью около 3 гектаров, растения уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Участок с коноплей обнаружили в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

«По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством – марихуаной», — говорится в сообщении.

Путем скашивания, перепахивания почвы и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания канабиса. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн.