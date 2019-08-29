РИАМО - 29 авг. На платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений Московской железной дороги, где нет турникетов, появится более 200 валидаторов к запуску Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас на таких станциях нужно обязательно покупать в кассе бумажный билет. После появления валидаторов и запуска МЦД пассажиры смогут везде оплатить проезд «Тройкой», банковскими картами или через смартфон с функцией бесконтактных платежей.

«Оплачивать проезд будет проще, быстрее и удобнее. Для этого больше не потребуется регулярно обращаться к кассиру — достаточно просто приложить карту «Тройка» на входе и выходе со станций МЦД. Также это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК», — сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Андрей Акимов.

Более 100 валидаторов установят на платформах на МЦД-1 и МЦД-2. Так, валидаторы появятся на платформах «Шереметьево», «Дегунино» и «Водники» (МЦД-1), «Щербинка», «Гражданская» и «Трикотажная» (МЦД-2).

Терминалы появятся и на тех станциях, которые не войдут в МЦД. Сколько на платформах установят валидаторов, будет зависеть от пассажиропотока.

МЦД свяжут разные направления МЖД. На МЦД-1 и МЦД-2, которые планируют запустить в ноябре, будет 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. МЦД будут работать как метро – с 05:30 до 01:00.