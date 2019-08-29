РИАМО - 29 авг. В последние годы в Москве сокращается число курильщиков, сейчас от этой пагубной привычки страдает примерно половина мужского населения столицы и около 30% женского, сообщил РИАМО заведующий Центра профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

«В Москве показатели по курению близки к средним по стране. Раньше было около 60% мужчин и около 40% женщин. Сейчас эта цифра уменьшается. Примерно на 10%. То есть курящих мужчин - около 50%, количество курящих женщин тоже снизилось на 10%», - сказал Лыков.

Он добавил, что на данный момент в РФ курит около 40% населения. Россияне стали резко бросать эту вредную привычку после принятия в 2013 году «антитабачного» закона.

Ранее федеральный Минздрав предложил новый способ борьбы с курением – штрафы для сотрудников, которые отлучаются на перекуры в течение рабочего дня. Кроме того, в ведомстве предложили запретить курение на территории предприятий, а сами здания оборудовать детекторами дыма. Работодателям также посоветовали внести помощь по отказу от курения в пакет ДМС, а среди бросивших эту вредную привычку проводить соревнования и конкурсы.