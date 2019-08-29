РИАМО - 29 авг. Более 370 из 1,5 тысяч школ на территории Подмосковья оснастили рамками-металлодетекторами, установка данного оборудования является дополнительной мерой безопасности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается более 1,5 тысяч школ. К началу нового учебного года планируется сдать в эксплуатацию 12 новых школ в разных муниципалитетах.

«Всего рамками оснастили 372 школы в Подмосковье», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все школы в регионе прошли приемку перед началом учебного года, в том числе было проверено обеспечение безопасности. При этом в министерстве отметили, что рамки - это дополнительная опция.

В этом году в Московской области за парты сядут свыше 900 тысяч ребят, из них 105 тысяч - первоклассники.

В преддверии нового учебного года в Подмосковье определили 100 самых лучших образовательных учреждений. Третий год подряд топ возглавляет Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы в Долгопрудном.

По итогам рейтингования 10 лучших школ Московской области получат по 1 миллиону рублей, еще 90 школ – по 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на ремонт, закупку техники, оснащение классов.