РИАМО - 29 авг. Без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем малоподвижный антициклон сохранит свое влияние в Московском регионе. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 19-21, по области плюс 16-21 градус», - говорится в сообщении.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба.

«Погода в столице и Подмосковье по медицинской оценке по-прежнему благоприятна для большинства метеочувствительных людей. Температурный, влажностный и кислородный режимы будут близкими к нормальным значениям», - предупреждают синоптики.

Они добавили, что неблагоприятным и нагрузочным фактором остается повышенный фон давления, который могут ощущать лица, страдающие гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией, нарушениями периферического кровообращения и атеросклерозом сосудов головного мозга.