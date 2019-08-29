Генеральный директор-председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров особо подчеркнул значимость демонстрационной поездки на первом российском беспилотном электропоезде «Ласточка» на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке.



«Сегодня исторический день для Российских железных дорог - мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год. ОАО «РЖД» стремится к внедрению технологии беспилотного вождения, прежде всего, потому что это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности перевозок, особенно пассажиров», – сказал Олег Белозёров.