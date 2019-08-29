© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Принципиально новую железнодорожную технику, полноразмерные макеты интерьеров перспективных пассажирских вагонов, а также старинные паровозы представят в рамках салона «PRO//Движение.Экспо», который проходит с 28 по 31 августа в Щербинке на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«То, что мы сегодня видели – это результат большого технологического прорыва. Без сомнения это можно назвать технологическим прорывом, потому что это сделано руками наших инженеров, в наших технических центрах, Российскими железными дорогами вместе с большим количеством самых разных партнеров, которые поставляли для этого решения и центром сборки здесь выступили ОАО «Российские железные дороги». Это действительно технологический шаг в будущее», – прокомментировал свои впечатления от поездки Максим Акимов.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Генеральный директор-председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров особо подчеркнул значимость демонстрационной поездки на первом российском беспилотном электропоезде «Ласточка» на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке.
«Сегодня исторический день для Российских железных дорог - мы вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать спасибо всем разработчикам: мы здесь применяем только российские системы. Более того, могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год. ОАО «РЖД» стремится к внедрению технологии беспилотного вождения, прежде всего, потому что это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности перевозок, особенно пассажиров», – сказал Олег Белозёров.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В свою очередь, генеральный Директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил, что самым важным направлением развития в железнодорожной отрасли является равномерный рост всех цифровых технологий.
«Необходима система трансфера технологий. На мой взгляд, самая большая проблема - это организация взаимодействия технологических лидеров. Ключевая задача –обеспечивать связь между ними и обмен технологиями друг с другом. Делать это необходимо», – сказал Кирилл Липа.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
По мнению генерального директора АО «Синара-Транспортные машины» Виктора Леша, приоритет в развитии нужно отдавать высоким скоростям.
«Когда мы будем двигаться быстрее, вся отрасль будет думать быстрее, перемещать людей быстрее, стыковать проекты быстрее. Высокие скорости серьезно поднимут уровень запроса от нашего главного заказчика», – считает Виктор Леш.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Для профессионалов «Экспо» – самый масштабный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Единственный в Европе, имеющий стратегическое значение в развитии железнодорожной отрасли России и усилении международного сотрудничества.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Суббота, 31 августа, будет на выставке «днем открытых дорог» - все желающие смогут бесплатно посетить мероприятие и увидеть старинные локомотивы на динамической экспозиции.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Динамическая экспозиция – это «дефиле» паровозов, концерт паровозных свистков, показательные выступления железнодорожных составов. Организаторы обещают, что это будет уникальное зрелище.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Уникальность в том, что на ходу продемонстрируют очень редкую технику. В том числе самый старый из сохранившихся в России паровозов, локомотив XIX века серии «Ь» («Ерь» - ред.). До 2016 года он стоял памятником на станции «Рославль», но позже был восстановлен до ходового состояния.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Маленьких посетителей ждут свои активности: мастер-классы, аквагрим, батуты, раскраска-панно «Дорога глазами детей».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: выставка «PRO//Движение.Экспо» в Щербинке
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