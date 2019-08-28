РИАМО - 28 авг. Реставраторы приступили к работам по сохранению декоративных элементов и скульптур, украшающих знаменитую башню московской гостиницы «Пекин», говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание гостиницы «Пекин», построенное в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина на углу Большой Садовой улицы и улицы Горького (ныне Тверской) является объектом культурного наследия регионального значения. Гостиница строилась для того, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем – часть интерьеров была выполнена в китайском стиле.

«Гостиница Пекин – это характерный образец сталинского ампира со всеми присущими этому направлению деталями: богатым лепным декором, высокими потолками, отделкой из ценных пород дерева и камня, росписями. Сейчас начались работы по сохранению уникального декора и скульптур, украшающих башню гостиницы», – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он уточнил, что сложность заключается в том, что работы проводятся на высоте более 60 метров. Вернуть исторический облик всем элементам планируется уже в октябре текущего года.

По его словам, что работы будут проведены по декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, барельефам, ограждениям с балясинами, пинаклям, металлическим решеткам и шпилю. Кроме того, специалисты приведут в порядок кирпичную кладку и восстановят работоспособность водосточной системы, которая сейчас практически не функционирует.

Отдельное внимание мастера уделят сохранению четырех скульптур – защитника, колхозницы, рабочего и учительницы. Все декоративные элементы будут расчищены от поздних наслоений краски, мастера устранят трещины и сколы, а также восполнят утерянные детали.

Работы пройдут под контролем департамента культурного наследия города Москвы.