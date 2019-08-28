РИАМО - 28 авг. Госжилинспекция Подмосковья обязала возобновить регулярную уборку мест общего пользования в домах Одинцова, Балашихи, Реутова и Истры, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Государственные жилищные инспекторы предписали организациям АО «УЖХ» из Одинцова, ООО «Град+Сервис» из Балашихи, ООО «УК «ЦС-Сервис» из Реутова и ООО «УК Кредо» из Истры устранить нарушения правил и норм технической эксплуатации управляемого ими жилищного фонда», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Ольги Фединой, нарушения были выявлены в ходе внеплановых выездных проверок официальных обращений жителей.

В частности, в доме №17 по улице Маршала Жукова в Одинцове зафиксирован факт захламления подвального помещения бытовым мусором. При проверке дома №2 по улице Баландина в микрорайоне Дзержинского в Балашихе инспекторы выявили нарушение окрасочного слоя стен подъездов, наличие вандальных рисунков и надписей.

Отсутствие уборки подъездов дома №19/10 по улице Ленина установлено при проверке в Реутове. В городском округе Истра управляющая организация ненадлежащим образом оформила графики уборки подъездов дома №13 в деревне Высоково. Кроме того, на лестничных клетках и при входах в подъезды на полах располагался бытовой мусор, на стенах виднелись следы загрязнений.

Всем организациям, управляющим вышеуказанными домами, инспекторы предписали произвести влажную уборку в подъездах, а также составить общедоступные графики ежедневной уборки. В адрес управляющих компаний составлены административные протоколы. Все виновные наказаны денежными штрафами.

В ходе контрольных проверок исполнения предписаний жилищные инспекторы убедились в том, что организации АО «УЖХ», ООО «Град+Сервис», ООО «УК «ЦС-Сервис», ООО «УК Кредо» привели управляемые ими жилые многоквартирные дома в надлежащее состояние в установленные сроки.