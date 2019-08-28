РИАМО - 28 авг. В Московской области провели в три этапа профилактическую операцию «Безопасная карусель – 2019», по ее итогам были выявлены свыше 90 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«За весь период операции технический осмотр прошли 615 аттракционов, выявлено более 90 случаев нарушений. Из них пять аттракционов не прошли технический осмотр, четыре не были зарегистрированы в установленном порядке и 81 аттракцион эксплуатировался с нарушением технических требований», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В рамках операции проведен мониторинг и выявлены места возможной эксплуатации аттракционов, не зарегистрированных в установленном порядке и не прошедших технический осмотр. Владельцам аттракционов оказано содействие в регистрации вновь установленных аттракционов, проведении технического осмотра и получении допуска к эксплуатации.

«Всего составлено 92 протокола об административных правонарушениях и вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму более 180 тысяч рублей», – отметил Разин.

Также сотрудниками управления Гостехнадзора было направлено 63 предостережения и четыре предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований.

«За повторно выявленные нарушения оштрафованы собственники аттракционов в парке Мира Коломны и ИП «Моисян» в Шатуре. В целом, проведение операции способствовало повышению ответственности владельцев аттракционов, а также соблюдению ими порядка регистрации аттракционов, допуска к эксплуатации, соблюдению правил эксплуатации в процессе использования», – добавил министр.

В настоящее время в Московской области на учете 974 аттракциона и контроль за ними продолжается.