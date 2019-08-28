РИАМО - 28 авг. В Раменском городском округе выявили нарушения в порядке проведения электронного аукциона на выполнение текущего ремонта кровли кирпичного здания ДК «Хрипанский», нарушителям выдали предписание об устранении нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Стройтех» на действия муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Кратово» и муниципального казенного учреждения «Центр закупок» при проведении электронных торгов на выполнение текущего ремонта кровли кирпичного здания ДК «Хрипанский».

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Стройтех» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало культурно-досуговому центру «Кратово» и МКУ «Центр закупок» Раменского округа обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.