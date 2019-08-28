РИАМО - 28 авг. На первом участке реабилитируемой реки Баньки в Красногорске обустроили биоплато – посадили растения, способствующие очищению воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии региона проинспектировали работы по экологической реабилитации реки Баньки в черте городского округа Красногорск. Работы начались в июле. Подрядчику предстоит реабилитировать участок Баньки протяженностью 7,7 километра.

«Проверка показала, что работы ведутся в соответствии с графиком. Реабилитируемый отрезок русла поделен на 15 участков, и на трех из них уже проведена выемка донных отложений. На первом участке завершены работы по обустройству биоплато: в реку заселили несколько видов высшей водной растительности - рогоз, камыш и элодею канадскую», - говорится в сообщении.

Эти растения способствуют очищению речной воды. Контракт предусматривает завершение реабилитации реки к концу 2019 года.

Вопрос об экологическом состоянии Баньки жители Красногорска поднимали в марте в ходе форума «Сильное. Здоровое. Чистое». Река была включена в программу экореабилитации, поскольку ее русло в черте городского округа деградировало, заросло, водоток был нарушен.

Кроме того, в Красногорске были выявлены и ликвидированы источники сброса в реку неочищенных сточных вод, а также зафиксированы другие нарушения законодательства об охране водных объектов. Так, в начале года инспекторы эконадзора выявили нелегальную свалку, часть которой расположена в водоохранной зоне Баньки. Ответственность за нарушение понес собственник земельного участка.