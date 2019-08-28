РИАМО - 28 авг. Качество ремонта подъездов жилых домов, выполненного в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», проверили государственные жилищные инспекторы в семи муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В подъездах многоквартирных домов, расположенных в Орехово-Зуеве, Коломне, Лобне, Мытищах, Лыткарине, Электростали, Богородском городском округе, сотрудники Госжилинспекции Московской области провели комиссионные осмотры ремонта, выполненного в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», – говорится в сообщении.

В Богородском городском округе управляющей организацией ООО «Ямкино-Мамонтово» отремонтирован подъезд в жилом доме №11 на улице Центральная усадьба в селе Ямкино, ООО «Жилфонд» отремонтировало подъезд дома №4 в Рузинском проезде в Ногинске. Подъезды дома №1 по улице Гагарина приведены в нормативное состояние организацией ООО «Дом-Сервис», в доме №1 по улице Гаражная ремонтные работы произведены ТСН «Гаражная1», а ООО «МУП УМКД Богородского городского округа» обновило подъезды дома №183А по улице 3-го Интернационала.

Выездная комиссионная проверка ремонта подъезда №2 в рамках реализации государственной программы софинансирования «Мой подъезд» в МКД по адресу: Электросталь, улица Восточная, дом №6, проводилась при участии государственных жилищных инспекторов, жителей, представителей органов местного самоуправления и ООО «УК Уютный дом».

В городе Лыткарино проверено 12 подъездов в домах №21 и №25 квартала 3А, находящихся под управлением МУП «ДЕЗ-Лыткарино». По результатам инспекторами составлен акт с незначительными замечаниями, которые незамедлительно устранены управляющей организацией.

Совместно с представителями ООО «ДГХ» и МУП «ЖКХ Коломенского городского округа», а также администрации городского округа инспекторами принято 43 подъезда, отремонтированных в рамках губернаторской программы.

При проверке, проходившей в Орехово-Зуеве, принят ремонт 15 подъездов, расположенных в домах №23 по улице Барышникова, №13 по улице Пролетарская, №2а по улице Текстильная и №22а по улице Торфобрикетная. В жилом доме №13 по улице Володарского инспекторы не приняли два обновленных подъезда, так как отметили, что нужна доработка.

По вышеперечисленным адресам УК привели в нормативное состояние входные группы, напольное покрытие в подъездах, окрасили и побелили стены и потолки, заменили осветительные приборы и почтовые ящики, произвели монтаж электропроводов в пластиковые короба.

В некоторых домах по согласованию с собственниками установлены новые металлические двери с домофонами, а обычные окна в подъездах заменены пластиковыми – более практичными и энергоэффективными. По итогам проверок члены приемочных комиссий с участием сотрудников областного надзорного ведомства отметили высокое качество ремонта.