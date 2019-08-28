РИАМО - 28 авг. В поселке Отрадное городского округа Красногорск завершили второй этап благоустройства прибрежной зоны пруда, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Выполнение работ по очистке прибрежной зоны пруда и благоустройство территории в поселке Отрадное началось в конце 2018 года. На первом произвели очистку берегов, построили выносные деревянные террасы с ограждением», – уточняется в сообщении.

В 2019 году благоустройство территории продолжилось. Сделаны дорожки, установлены качели и лавочки. Проект благоустройства профинансирован из муниципального бюджета.

Открытие обновленной парковой зоны запланировано на 31 августа.