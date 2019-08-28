РИАМО - 28 авг. Перечень дворов, которые благоустроят в Подмосковье в 2020 году, опубликуют до 10 сентября на сайте министерства благоустройства региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, в голосовании на портале «Добродел» по выбору дворов для благоустройства приняли участие свыше 33 тысяч жителей. Голосование завершилось 25 августа.

«По результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование было вынесено свыше 6,5 тысяч дворов Подмосковья», — говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье каждый год проводят комплексное благоустройство не менее 10% дворов.

Адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется комплексное благоустройство, формируется органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований путем голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании рассмотрения обращений граждан муниципальной общественной комиссией (50% от плана на год).

Итоговая адресная программа дворовых территорий, подлежащих благоустройству на 2020 год, на данный момент формируется и будет размещена на сайте министерства благоустройства Московской области до 10 сентября.