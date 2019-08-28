РИАМО - 28 авг. В среду представители МФЦ Воронежской области посетили отделение многофункционального центра в Красногорске и посмотрели на работу блока МФЦ в центре управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

«В рамках встречи <…> рассказали о развитии центров «Мои документы» Московской области. Сотрудники Воронежского МФЦ посетили отделение Красногорска «Твой дом» – первый в регионе центр, работающий до 24:00, где установлена «криптобиокабина» – комплекс для получения загранпаспортов нового поколения», – говорится в сообщении.

Руководителям областного Воронежского многофункционального центра также продемонстрировали блок МФЦ в центре управления регионом, где сотрудники в максимально сжатые сроки обрабатывают поступающие обращения от граждан.

Московская область демонстрирует высокую эффективность организации деятельности многофункциональных центров. В числе достижений региона первые места в нескольких категориях Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ», участие в пилотной установке «криптобиокабин» и создание полностью цифровых МФЦ.