РИАМО - 28 авг. Московская областная детская больница будет построена в городском округе Красногорск, контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработку проектной документации для строительства заключен с ООО «Аурум» по итогам открытого конкурса, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Это будет большой современный комплекс со стационаром на 420 койко-мест, современным диагностическим центром на 300 посещений в смену, оборудованным по последнему слову техники. Особое внимание будет уделено организации комфортных рабочих мест для медицинского персонала», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Он отметил, что в здании разместятся профильные детские отделения, которые будут оснащены по последним стандартам высокотехнологичной помощи. Общая площадь больницы составит свыше 54 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории будет благоустроена зона отдыха, и выполнено озеленение. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству передвижения, комфортности и безопасности объекта здравоохранения.

«Завершить работы и ввести детскую больницу в эксплуатацию планируется в 2022 году», - уточнил Тагиев.

Проектирование и строительство объекта осуществляются в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета.