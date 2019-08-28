РИАМО - 28 авг. Высокое мастерство и большой опыт операторов машинного доения коров из Московской области отметил организационный комитет Всероссийского конкурса по данной профессии, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

От региона участие в конкурсе принимали победители областного конкурса «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» фермер АО «Зеленоградское» Светлана Яресько и глава КФХ Савелий Крестинков, занявшие соответственно первое и второе места.

«Наш фермер из Коломенского городского округа завоевал звание одного из лучших специалистов в сфере племенного животноводства. В престижном конкурсе в номинации «Мужчины всех возрастов» призовое второе место занял глава фермерского хозяйства Савелий Крестинков», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Разин уточнил, что всего в конкурсе приняли участие более 60 победителей и лауреатов региональных конкурсов из 55 регионов страны. Участников оценивал судейский коллектив из 40 судей, представителей органов управления АПК 35 субъектов России.

«Организационный комитет отметил высокое мастерство наших конкурсантов, фундаментальность теоретических знаний и большой практический опыт их работы», - подчеркнул министр.

Конкурс состоял из трех частей: проверка теоретических знаний, сборка и разборка доильного аппарата и основное испытание – доение коров в доильном зале.

«Состязания в знаниях и навыках работы пропагандируют передовой опыт в организации машинного доения, внедрение в молочном скотоводстве приемов и методов, повышающих эффективность производства благодаря использованию современного животноводческого оборудования и прогрессивных технологий», - заключил Разин.