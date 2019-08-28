РИАМО - 28 авг. Должника, который ввел в заблуждение охранника и угнал свой автомобиль со стоянки, арестовали на 10 суток, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

Приставы ранее арестовали машину и передали на хранение взыскателю, который отправил авто на стоянку. Должник пришел на стоянку, показал охраннику ключи от автомобиля, сел в него и уехал. В течение суток проводились разыскные мероприятия, в результате которых местонахождение должника и автомобиля удалось установить.

«Транспортное средство повторно передали взыскателю, а должника доставили в отдел судебных приставов, где выяснилось, что гражданин также является злостным неплательщиком алиментов», – отмечается в материале.

Суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.