РИАМО - 28 авг. В рамках городской программы «Московская смена» этим летом дети посетили 1,2 тысячи мероприятий, на которых научились грамотно вести себя в экстремальных ситуациях, поучаствовали в туристическом слете и встретились с актерами на театральных фестивалях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятия «Московской смены» проводились для детей от семи до 14 лет, в общей сложности к программе присоединились 25 тысяч ребят, которые по различным причинам остались этим летом в городе. Смены проходили под руководством педагогов и специалистов по социальной работе. В этом году программа охватила 246 площадок: 132 школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания.

«Каждая из трех тематических смен (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная) длилась 21 день. Дети готовились к олимпиадам, ходили в музеи, участвовали в мастер-классах, спартакиадах, велопробегах и многом другом», — говорится в сообщении.

Для ребят бесплатно работали 26 музеев, пять театров и 15 анимационных центров, среди которых Измайловский кремль, музей-усадьба «Кусково», парк «Зарядье», «Москвариум», семейный парк «Сказка», Московский театр кукол, Московский планетарий и город профессий «Кидбург».

Кроме того, в течение трех смен дети научились грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях и оказывать первую помощь по программе «Код твоей безопасности».

Так, в июне в рамках смены «Вперед, к Победе!» дети посетили мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню памяти и скорби. Кроме того, для них организовали интеллектуальные турниры и туристический слет.

В июле подготовили программу «Родные просторы»: спортивные и туристические мероприятия были посвящены Году детского туризма. В это же время прошла программа «Десятилетие детства»: юные москвичи отпраздновали День семьи, любви и верности и приняли участие в спартакиадах, экологических акциях, походах и экскурсиях по городу.

В рамках августовской программы «Мир искусства» детей ждали театральные фестивали и встречи с актерами, фотоконкурсы и игры КВН, а также мероприятия, посвященные Году театра.

Более 2,5 тысячи старшеклассников посетили центры занятости «Моя карьера». В рамках проекта «Лето моей карьеры» ребята встретились с успешными людьми и посетили современные инновационные предприятия города, а затем подготовили собственные социальные проекты, которые были реализованы в летних лагерях «Московской смены». Это, по мнению организаторов, поможет им определиться с выбором профессии.

Участники проекта «Помощники спасателей» слушали лекции и на практике осваивали навыки оказания первой помощи, пожаротушения, а также технику спасения на воде и высоте. Для ребят провели тренинги по самопрезентации и развитию личности, а также организовали экскурсии в учреждения департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.