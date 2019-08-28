РИАМО - 28 авг. Дороги Московской области оборудуют светоотражающими элементами – катафотами, до конца 2019 года их установят на осевой дорожной разметке более чем на 600 участках протяженностью 160 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Московская область – первый регион в России, который использует катафоты на осевой дорожной разметке. В этом году свыше 80 тысяч катафотов появится на крутых поворотах и виражах наиболее аварийно-опасных участков дорог в 37 муниципалитетах», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он подчеркнул, что светоотражающие элементы на осевой разметке привлекают внимание водителей на дороге в условиях ограниченной видимости, а также обладают шумовым эффектом в случае наезда на сплошную линию, что позволяет снизить вероятность выезда на полосу встречного движения и избежать лобовых столкновений, являющихся одной из основных причин смертности в ДТП.

Катафоты типа КД-3 монтируются в дорожное полотно для повышения видимости полос движения и используются в качестве альтернативы дорожной разметке. Конструкция изготовлена из ударопрочного пластика, имеет выпуклую форму, выдерживает резкие перепады температур и осадков.

При наезде колес автомобиля на катафот водитель почувствует характерную вибрацию и услышит шум. Специфический звук от проезда по этой части дороги заставляет водителя уменьшить скорость движения. Также светоотражающие элементы помогут водителям сориентироваться в темное время суток или в условиях плохой видимости при обильных осадках или тумане.

«Катафотами уже оборудовано порядка 50 километров на 35 автодорогах. В прошлом году в качестве эксперимента светоотражающие элементы были установлены на проезжей части дороги Талдом – Нерль в Талдомском городском округе, что позволило повысить концентрацию и внимательность водителей на аварийном участке», - уточняется в материале.

Наибольший объем работ по устройству катафотов будет выполнен в городских округах: Богородский, Озеры, Коломенский, Егорьевск, Сергиево-Посадский, Истра, Ступино. В этих муниципалитетах будут оснащены катафотами все опасные повороты на дорогах: М-7 «Волга» – Электроугли, М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал», Коломна – Озеры, Сергиев-Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Волоколамское шоссе, Сырьево – Татариново – Сидорово.

Работы по повышению безопасности дорожного движения на региональной сети Подмосковья проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому к 2024 году необходимо снизить количество мест концентрации ДТП в два раза по сравнению с 2017 годом.