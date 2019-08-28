РИАМО - 28 авг. На территории городского округа Истра в одном из лесов обнаружили и ликвидировали свалку строительного мусора объемом 100 кубометров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В ходе патрулирования сотрудники мобильной группы Истринского лесничества выявили нарушение правил санитарной безопасности в лесах по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ – складирование строительно-бытовых отходов в объеме 100 кубометров. Вред, нанесенный гослесфонду, составил более 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

В строительных отходах была обнаружена служебная документация предполагаемой фирмы-нарушителя. В ходе административного расследования установили как фирму, так и подрядную организацию, которые осуществляли вывоз строительного и бытового мусора на полигон.

Нарушителю грозит крупный штраф в размере до 500 тысяч рублей, а также возмещение нанесенного лесному фонду ущерба. На сегодняшний день свалка строительного мусора нарушителем ликвидирована.