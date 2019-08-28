РИАМО - 28 авг. В городском округе Клин состоялся областной форум фотографов «серебряного возраста, мероприятие было организовано в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Участие в форуме приняли более 50 фотографов-любителей. В рамках мероприятия были организованы экспресс-выставки работ участников, а также прошел профессиональный мастер-класс от председателя секции фотографии Клинского отделения союза художников Подмосковья Виталия Бененко.

«Форум стал неформальной площадкой для фотографов пожилого возраста всего Подмосковья, на которой они смогли обменяться опытом и выставить свои фотоработы. В рамках проекта «Активное долголетие» нами разработан целый комплекс спортивных, творческих и развивающих мероприятий для пожилых граждан» - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Форум завершился тематическим пленером на берегу реки Сестры. Участники мероприятия все вместе делали фото красивейшего пейзажа.