РИАМО - 28 авг. На предприятии по производству лекарственных средств в поселке Оболенск в городском округе Серпухов началась реконструкция производственного корпуса, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Реконструкцией предусмотрена пристройка к существующему корпусу. Площадь будущего технологического комплекса производства инъекционных лекарственных средств составит 3 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Герофарм». После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест.

«Первая плановая проверка на объекте начнется 23 сентября 2019 года. Завершение всех строительных работ запланировано на первый квартал 2021 года», – подчеркнул Гарибян.