РИАМО - 28 авг. В рамках подготовки к отопительному сезону в новой Москве заменили свыше 50 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный в распределительной сети, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий.

Данные работы выполняют энергетики компании «Россети Московский регион» с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения местного населения с приходом холодного времени года. Глава департамента Владимир Жидкин отметил, что ремонт идет быстрее, чем назначено в графике.

«В этом году особый акцент сделан на замене выключателей, изоляции, грозотроса и интенсивной замене устаревших «голых» проводов», — сказал первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.

За 6 месяцев на территории новой Москвы заменено 53 километра неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на воздушных линиях 0,4-10 кВ, А – провода.

Самонесущий изолируемый провод более прочен и устойчив к погодным условиям. Его применение снизит риск аварий и сделает более коротким время проведения аварийно-восстановительных работ в случае технологического нарушения.

«Сейчас трансформаторная мощность всех действующих высоковольтных подстанций в Троицком и Новомосковском округах составляет 1431 мегаватт-ампер. С завершением строительства и намеченным на конец года вводом подстанции «Хованская» в поселении Сосенское мощностью 700 мегаватт-ампер прирост составит почти 50%. Это обеспечит резерв мощности для потребителей на ближайшие 15-20 лет», — отметил глава департамента развития новых территорий.

По словам Жидкина, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Строительный комплекс города уделяет большое внимание развитию инженерной инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Затраты бюджета города на ее создание с 2012 по 2023 год, по данным руководителя ведомства, превысят 25 миллиардов рублей. К 2035 году в новой Москве, по расчетным данным, планируется увеличение электроснабжения – в четыре раза.