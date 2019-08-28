РИАМО - 28 авг. В честь Дня города в трех павильонах ВДНХ гостям расскажут, как коллективная и личная память отразилась в кино Тарковского и Разбежкиной, в современной музыке и в кухонных беседах россиян, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Образовательный цикл получил название «Как мы запоминаем и помним: семья, город и страна в пространстве памяти». Площадками для этих лекций станут Центр славянской письменности «Слово», Музей кино и павильон Книги.

«В рамках встреч участникам будет предложено рассмотреть культурное и коллективное, публичное и частное через кино, музыку и городской фольклор. Вход свободный, необходима регистрация», — отмечается в материале.

Первая встреча состоится 31 августа в Музее кино. Затем 7 сентября пройдет встреча в Центре славянской письменности «Слово». А после эстафету примет павильон Книги, в котором 14 сентября состоится заключительная встреча.

31 августа в 15:00 пройдет паблик-ток «Фильм как память: личное и социальное на языке кино». Участниками станут доктор искусствоведения, автор книг и многочисленных статей по истории и современному кино России и Америки Нина Цыркун и киновед, кинокритик Лидия Кузьмина.

Гости рассмотрят, какое отражение в кино нашла личная и коллективная память, какими художественными средствами ее изображают в фильмах, для примера возьмут фильмы «Зеркало» Андрея Тарковского и «Время жатвы» Марины Разбежкиной.

Во время празднования Дня города, 7 сентября, в 17:00 состоится лекция-воркшоп «Память москвичей: как работать с прошлым». Проведет ее кандидат филологических наук, руководитель проекта «Историческая память городов» Никита Петров.

На встрече расскажут о коллективной, социальной, коммуникативной памяти и как с ними работают историки, социологи, городские антропологи, фольклористы. На этих встречах гости научатся собирать биографические рассказы на основе деталей, которые можно почерпнуть из московских квартир, кухонных разговоров и семейных историй. Вход в экспозицию будет бесплатный 7 и 8 сентября.

В Павильоне книги темой встречи станет «Музыкальная хонтология: призраки 90-х в современной российской поп-культуре». Музыкальный журналист, диджей и коллекционер пластинок Денис Бояринов встретится с экспертами и обсудит, как российские поп-артисты реагировали на изменения реальности на рубеже 80–90-х годов, как запечатлелась эта эпоха в зеркале поп-культуры и что современная музыка может рассказать о нашей культурной памяти.