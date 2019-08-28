РИАМО - 28 авг. Департамент городского имущества города Москвы предложил системам страхования жилья в регионах включить региональный коэффициент, а также другие идеи по экономическому и методологическим аспектам реализации данных программ, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

С 4 августа 2019 года на территории Российской Федерации начал действовать закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, по которому правительства регионов страны могут добровольно создавать свои программы по страхованию жилья. Разрабатывая предложения по реализации региональных программ страхования, департамент ориентировался на опыт Москвы в этой сфере. Проект отправили в министерство финансов РФ.

«В частности, одно из основных предложений касалось разработки и включения в методику системы региональных коэффициентов, учитывающих особенности регионов, что должно привести к оптимальному соотношению доступности программы и уровня достаточного страхового покрытия», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В столице сейчас уже больше половины семей присоединились к комплексной системе страхования в жилищной сфере Москвы. Программа страхования жилья от чрезвычайных ситуаций работает в столице с 1996 года, с этого времени в ней застраховали более 2,6 миллиона квартир.

Городская программа обеспечивает страховую защиту от наиболее распространенных рисков, включая пожар, взрыв по любой причине, стихии, а также от аварии систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, и предлагает единые условия страхования для всех участников.