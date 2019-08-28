РИАМО - 28 авг. С 1 сентября 2019 года в дошкольные группы в столице будут ходить 450 тысяч детей, это будут как группы полного дня, так и кратковременного пребывания, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

«В большинстве районов города в дошкольные группы образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки, зачислены маленькие жители столицы в возрасте от двух лет четырех месяцев», - говорится в сообщении.

С 2010 года число детей, которым предоставлены услуги дошкольного образования, в Москве увеличилось более чем в 1,5 раза.

В этом году попасть в дошкольную группу будет легче. Так, например, перестанет быть обязательной справка об отсутствии контактов с инфекционными больными после летних каникул. Теперь ее должны будут предоставлять только родители детей, находившихся в зоне риска. Им направят письма, в которых уведомят о том, что им нужно будет получить соответствующую справку в поликлинике, к которой прикреплен ребенок. Другим детям, не попавшим на каникулах в зону риска, справку получать не нужно.