РИАМО - 28 авг. Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали женщину, которая украла из магазина в селе Болычево городского округа Волоколамск больше 20 батонов колбасы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вечером экипаж группы задержания Солнечногорского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «тревога» в охраняемый гипермаркет. По словам администратора торговой точки, нарушительницу засекли на камерах видеонаблюдения.

«Он увидел, как несколько дней назад женщина средних лет взяла с прилавка 22 батона колбасы и сложила в свою сумку. После чего прошла мимо кассового терминала и скрылась. Когда операторы магазина заметили женщину в магазине снова, то нажали тревожную кнопку», - говорится в сообщении.

Злоумышленницу, 40-летнюю местную жительницу, задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что женщину ранее судили за аналогичные преступления.

Сейчас сотрудники правопорядка проводят проверку и устанавливают сумму ущерба.