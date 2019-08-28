РИАМО - 28 авг. Подмосковные спортсмены завоевали бронзовые медали на кубке России по керлингу среди смешанных команд в Дмитрове, соревнования проходили с 22 по 28 августа в Дмитрове, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Честь региона представляли Александр Еремин, Алексей Тузов, Анастасия Москалева и Дарья Морозова. В борьбе за первое место их обогнали спортсмены из команды Енисея, получившие золото, и сборной Санкт-Петербурга, завоевавшие серебро.

«Сезон у подмосковных керлингистов не прекращается. На недавно завершившемся кубке России наша смешанная команда продемонстрировала высокое мастерство», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на таких соревнованиях очень важную роль в успехе спортсменов играют концентрация и настрой, так как это шанс быть отобранным в главную национальную команду на международные первенства.