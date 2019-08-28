РИАМО - 28 авг. Воспитательно-образовательный комплекс с детсадом и начальной школой откроют в подмосковном Красногорске 2 сентября, девять классов начальной школы уже полностью укомплектованы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Новое дополнительное здание начальной общеобразовательной школы №17, включающее в себя детский сад и начальную школу, распахнет двери для первых воспитанников в День знаний», – говорится в сообщении.

Девять классов начальной школы полностью укомплектованы. В настоящее время ведется набор в группы детского сада согласно очередности. Дошкольное отделение рассчитано на шесть групп (140 воспитанников).

Пятьдесят две муниципальных и восемь негосударственных школ округа успешно прошли проверку на безопасность. Все образовательные учреждения полностью обследованы, выявленные недостатки устранены.

Торжественные линейки пройдут 2 сентября. Накануне Дня знаний все школы обследуют кинологи. Особое внимание сотрудники полиции уделят вопросам организации безопасности дорожного движения.